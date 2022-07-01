İş Adamı Musa Yıldırım’a teşekkür plaketi

İş Adamı Musa Yıldırım’ın duyarlılığı ile Kahta’da her zaman örnek olduğunu belirten Kahta Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Salih Beyazyıldız, “Sosyal sorumluluk ve duyarlılığı ile her zaman Kâhtalılar için önemli bir isim olan Serbend Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Musa Yıldırım kardeşimiz, taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Kendilerine bu plaketi derneğimiz adına gururla takdim ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

​Verilen plaketin kendisi için onur verici olduğunu belirten Serbend Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Musa Yıldırım ise, “Benim için bu plaketin anlamı çok büyük. Emniyet Müdürümüz Oray Yeniay ve Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Salih Beyazyıldız’ın bize karşı olan bu memnuniyetleri beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. İlçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canlarını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerine çok teşekkür ediyorum. Memleketimize güvenlik alanında hizmet eden emniyet ile jandarma teşkilatımızı, sağlık ve eğitim hizmetlerini imkânlarımız ölçüsünde destekliyoruz. Güvenlik, sağlık ve eğitim vazgeçilmezimizdir. Bu alanlarda zaaf kabul edilemez, ülke olarak memleket olarak bu alanlarda başarıyı yükseltmek için bizler de STK’lar da duyarlı davranmak zorundayız. Bu dünyada baki kalan hoş bir sedadır” dedi.