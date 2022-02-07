İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri yaban hayvanları için yem bıraktı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri yoğun kar yağışı sonrasında kırsal alanda ve yüksek tepelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Zorlu kış şartlarında toprağın karla kaplanması sonucu yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yaşam şartlarını devam ettirebilmeleri ve neslini sürdürmeleri için bırakılan yemlerin hayvanlar için yaşam kaynağı olması bekliyor.

Yemleme çalışması hakkında bilgi veren gönüllüler, "Ağır geçen kış şartlarında yüksek rakımlı alanlarda besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için farklı noktalarda yemleme çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı özellikle kış aylarında yaban hayvanlarını besleme noktasında destek çıkmalarını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.