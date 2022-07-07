İnşaatçılar Esnaf Odası Yönetiminden Başkan Kılıç'a ziyaret

Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Hakan Yanar ziyarette yaptığı konuşmada, son zamanlarda malzemelere gelen zamlardan sonra sektörün zayıfladığını söyledi.

Türkiye’nin ve Adıyaman’ın lokomotiflerinden olan inşaat sektöründeki sıkıntılarını anlatan Başkan Yanar, Adıyaman için sıkıntı olan çevre ve görüntü çirkinliği oluşturan bazı esnafların bir an önce siteleşip sitelere geçmesi gerektiğini konusunda gerekli çalışmalara yaptıklarını söyledi.

Esnafın istek ve taleplerini yanı sıra esnafa yönelik gerçekleştirilecek projeler ele alındı.

Başkan Hakan Yanar ziyaretlerinin sohbet havasında geçti ziyaret olumlu güzel ve verimli geçtiğini Başkan Süleyman Kılınç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ise, Belediye olarak elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.