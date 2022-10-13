İngilizlerden Nemrut’a turizm atağı

Mezopotamya’nın medeniyetler beşiği, tarihin başlangıcı, bugünkü teknolojiye ulaşmamızın ilk basamağı ve temel taşı olduğunu ifade eden dünyaca ünlü tarihçi, arkeolog, araştırmacı, yazar grubu ile Nemrut'ta gelen Rahul Aggarwal, yaptığı açıklamada; “Uygar insanlar buralara gelecektir ve gelmelidir. Amacımız dünyanın değişik ülkelerinden buralara insanların gelmesini sağlamaktır. Yıllardır buralara yani yukarı Mezopotamya’ya münferit VIP turlar düzenliyoruz. Bunu genişletmek, daha fazla insanın gelmesini sağlamak için bu geniş kapsamlı ve konunun uzmanlarından oluşan geziyi düzenledik. Bu gezi sonunda ABD’den Avustralya’ya kadar tanıtım yapacağız” dedi.

Rahul Aggarwal, konuşmasına devamla; “Mezopotamya’nın tacı Nemrut'tan başlıyoruz. Kutsal ve efsanevi Fırat ile Dicle havzasında yer alan Göbekli Tepe, Karahan Tepe gibi tarihin başlangıcı olan tarihe yön veren yerleri de programa aldık” dedi.

Önümüzdeki yıldan itibaren Adıyaman’dan, Nemrut'tan başlayarak 10-15 günlük VIP turlar düzenleyeceklerini ifade eden Rahul Aggarwal, “İnsanlar Nemrut’u, Fırat ı, Dicle’yi ve tarihin başlangıcı olan bu coğrafyaya akın edecektir” dedi.

Origins Of Turkey programına David C. Baker, Micki Pistorius gibi dünya çapında tanınan isimler yer alıyor.

Kaynak: PHA