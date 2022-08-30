İl Müdürü Fehmi Çelik’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İl Müdürü Çelik mesajında;"30 Ağustos, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, kutlu Zaferin 100. yıldönümünü kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Aziz Milletimiz, İnancı ve kararlılığı ile Yedi Düvele karşı verdiği var olma mücadelesinin neticesinde bir kez daha büyük bir zafere imza atarak kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. 100 yıl önce kazandığımız bu büyük zafer, asırlardır hür yaşayan milletimizin ilelebet bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergelerindendir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 100. yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."dedi