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İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Video Konferans Sistemiyle gerçekleştirildi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, başkanlığında Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2021 yılında yatırım faaliyetleri hakkında 2021 4. dönem yatırımların değerlendirildiği ve 2022 yılı birinci İl Koordinasyon Kurulu Video Konferans Sistemiyle gerçekleştirildi.

25 Ocak 2022 Salı 15:13
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İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Video Konferans Sistemiyle gerçekleştirildi

Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri ve ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanlarının katılımıyla Video Konferans Sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılındaki çalışmalar istişare edildi. 
Toplantının açılış konuşmasında bir haftadır Adıyaman genelinde yağan yoğun kar yağışı dolayısıyla karla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Bu süreçte zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin il genelinde yolların açılması ve vatandaşlarımızın ulaşım problemi yaşamaması için fedakârca görev yapan İlçe Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri ile tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Adıyaman’da 2021 yılında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Mahmut Çuhadar,"2021 yılsonu itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 31 kamu kurum ve kuruluşunca 300 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 11.7 milyar lira'dır. 2021 yılı programı yaklaşık 2 milyar lira olup, 2021 yılı sonunda 1.7 milyar lira harcama yapılmış ve  yüzde 85,14’lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır"dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2021 yılı programlarında küçüklü, büyüklü 246 işin yer aldığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Proje bedeli 11.4 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 1.6 milyar lira harcanmış, 2021 yılında ise 1.8 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2021 yılsonu itibariyle bu ödeneğin yaklaşık 1.6 milyar lira'sı harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 88,29’dur. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 54 adet işin proje bedeli 216.8 milyon lira’dır. Bu işler için 2021 yılında 174 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve yılsonu itibariyle 91.3 milyon lira harcama yapılarak yüzde 52,4’lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 300 adet projenin 107 tanesi bitirilmiş, 128 proje devam etmekte, 64 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 1 proje tasfiye edilmiştir. 2021 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını, 2022 yılının da yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum"şeklinde konuştu.   
Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: PHA
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