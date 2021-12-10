İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri’nden Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret

Valilik Makamında kabul edilen İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, Vali Çuhadar’a çiçek takdim etti.

İl İnsan Hakları Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, kurul üyeleri ile makamında bir süre sohbet ederek, İl İnsan Hakları Kurulunun Adıyaman’da gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

İnsan hak ve özgürlüklerinin önemine değinen Vali Mahmut Çuhadar, “Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Bu maksatla, Valiliğimiz bünyesindeki İl İnsan Hakları Kurulu, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve şikâyetleri için her türlü iletişim araçlarını açık tutarak, hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılması hususundan gereken çalışmaları hassasiyetle yerine getirmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 73. yılında hak ve özgürlüklerin gözetildiği, insan hakları ihlallerinin olmadığı sevgi, saygı ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm insanlık aleminin 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Kaynak: PHA