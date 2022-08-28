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İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı

İKSAD Enstitüsü ve Romanya Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Avrupa Konferansı Bükreş'te başladı.

28 Ağustos 2022 Pazar 12:14
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İKSAD Avrupa Konferansı Bükreşte başladı

24 ülkeden araştırmacı, diplomat ve bürokratların katıldığı konferans açılışında konuşma yapan İKSAD  Genel Sekreteri Dr. Kaldygul Adılbekova, Türkiye'deki üniversitelerin Avrupa Standartlarında nitelikli eğitim veren kuruluşlar olduğunu; bu noktada İKSAD'ın Avrupa ve Türkiye eğitim kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyon kurulması adına önemli bir misyonu üstlendiğini söyledi. 
Adilbekova, 6. Avrupa Konferansının daha önce Fransa, Moldova, Türkiye, Polonya ve İspanya'da düzenlendiğini; konferanslar kapsamında yüzlerce iş birliği ve ortak çalışma platformlarının kurulduğunu sözlerine ekledi. 
Açılış programı söz alan Romanya Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Tudor Prısecaru, Eummus Rektörü Prof. Dr. Mile Vasıc ve  Büyükelçi Stefan Tomasevıc'de konferansın Avrupa Birliği açısından önemine vurgu yaparak bu etkinliğin Türkiye'den İKSAD Enstitüsü'nün önderliğinde gerçekleşmiş olmasının çok değerli olduğunu belirttiler. 
T.C Bükreş Büyükelçiliğimizden yetkililerin de ziyaret ettiği konferans 28 Ağustos tarihinde sona erecek

 

Kaynak: PHA
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