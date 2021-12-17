İGC Yönetiminden Emniyet Müdürü Ergüder’e ziyaret

İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ziyaretinde gündemle ilgili sohbet ederek, kentteki trafik ve asayiş konuları üzerinde istişarede bulundular.

"Adıyaman basınına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz"

Emniyet teşkilatı için yapılacak olan tüm çalışmalarda en büyük destekçi olduklarını belirten İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek,"Güvenlik güçleriyle omuz omuza çalışıyoruz. Memleketimiz, bayrağımız ve vatanımız için üzerimize düşen neyse yapmaya çalışıyoruz. Biz bu anlamda kurumunuzdan hep destek aldık. Her türlü sorunumuzun çözümünde de katkı sağladınız. Hem bu katkılarınız için hem de Adıyaman basınına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Emniyet teşkilatı için yapılacak olan tüm çalışmalarda en büyük destekçiniz Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti olacaktır "dedi.

"Doğru bilginin vaktinde halka ulaşması çok mühim"

Göreve geldiği günden bu yana kentteki birçok gazeteci ile tanıştığını ve gazetecilerle emniyet mensupları arasındaki ilişkilerin çok iyi noktalara geldiğinin altını çizen Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ise şunları söyledi:

"Basın ve emniyet birlikte çalışan iki kurum. Vatan ve milletimiz için aynı şekilde birlikte çalışıyoruz. Zor zamanlarda da birlikteyiz. Elimizden ne geliyorsa, huzurun ve barışın başkenti olarak adlandırılan ilimiz için var gücümüzle kanun, hukuk, mevzuat çerçevesinde çalışıyoruz. Gazeteciliğin halkı bilgilendirme konusundaki önemi oldukça büyük. Doğru bilginin vaktinde halka ulaşması çok mühim, bunu da birlikte yapıyoruz"

Kaynak: PHA