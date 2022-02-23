İGC Başkanı Akbilek: Korkut, Adıyaman basının ağabeylik görevini üstlenmiştir

"Korkut, kentteki basın camiasına ağabeylik görevini üstlenmiştir"

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Kente geldiği günden beri görevini özverili çalışmalarından ötürü Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut’a başarılar dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut, uzun yıllar Adıyaman basının içerisinde yer almasıyla beraber ve Adıyaman Belediyesi'ndeki göreviyle birlikte kentteki basın camiasına ağabeylik görevini üstlenmiş durumdadır. Bizler büyüklerimizin izinden giderek, yenilikçi, teknolojiye ayak uydurarak, basın camiası için çıtamızı yükseltmek için elimizden gelen gayreti harcıyoruz. Sayın Korkut, teknolojinin gelişmediği zamanlarda görevini layıkıyla yerine getiren ve basın camiasının öncülerinden olarak, her zaman bilgi ve birikimiyle basında çalışanların yanında durarak destek olmaya çalışmıştır. Bu anlamda kendisine ağabeylik ünvanı olan gömleğini giydirerek, Adıyaman'da basının ağabeyi görevini üstlenen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut'a ve beraberindeki ekibine başarılar diliyorum"

"Gazeteci arkadaşlarımızı bir paydaş olarak görmekteyiz"

Gazetecileri bir paydaş olarak gördüklerini belirten Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut,"Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmak adına Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti üyelerinin destekleri bizlere büyük güç veriyor. Bunun yanında ulaşamadığımız vatandaşlarımızın sorunlarını da bizlere aktarma konusunda da basın çalışanlarımızın katkısı çok fazla. Bu nedenle biz gazeteci arkadaşlarımızı bir paydaş olarak görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de bu işbirliğinin en güzel şekilde devam edecektir. Basın mensuplarımızla hiçbir zaman diyaloğumuzu koparmayacağız. Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çeliker’e bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum"dedi.

Kaynak: PHA