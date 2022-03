İGC Başkanı Akbilek: İstiklal Marşı, dünyaya haykıran kahramanca bir şahlanışın söze dökülmüş şeklidir

"İstiklal Marşı dopdolu bir şairin dizelerinde hayat bulmuş halidir"

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle açıklama yapan İGC Başkanı Akbilek," İstiklal Marşımız, Türk milletinin onurlu mücadelesinin, istiklal sevgisi ile dopdolu bir şairin dizelerinde hayat bulmuş halidir. Merhum Akif'in ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakârlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk Gençliğinin hafızasına kazıması gerekmektedir."şeklinde konuştu.

"Mehmet Akif Ersoy, dizeleriyle tarihe not düşmüş ve ölümsüzleşmiştir"

İstiklal Marşı’nın her cümlesinin anlamını idrak etmesi çok önemli olduğunu vurgulayan Akbilek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve istikbal adımlarını İstiklal Marşı ile en iyi şekilde anlatan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, her kelimesinde milletimize ait kutsal ve kadim değerleri bizlere miras bırakmıştır. Bu nedenle gençlerimizin İstiklal Marşı’nın her cümlesinin anlamını idrak etmesi çok önemlidir.

Milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. Aziz milletimizin gönül ve ruh dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık, mukaddesata verdiği önemi ve eşsiz mücadele azmini abideleştiren merhum Mehmet Akif Ersoy, dizeleriyle tarihe not düşmüş ve ölümsüzleşmiştir.

İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümü vesilesiyle bizlere bu güzel vatanı emanet eden şehitlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi yüreklerimizde her daim hissetmemize vesile olan anlamlı Marşı bizlere hediye eden, bütün Şehit ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum"