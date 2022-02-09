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İGC Başkanı Akbilek: Amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum

Adıyaman'da 2021 yılı ve 2022 yılı istatistik değerlendirmesinde asayiş olaylarında en az olduğu iller sıralamasında birinci sırada olduğunu belirten Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, polislerin ve tüm kolluk kuvvetlerinin başarısının kentin başarısı olduğunu belirterek, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i çalışmalarından ötürü tebrik etti.

09 Şubat 2022 Çarşamba 23:18
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İGC Başkanı Akbilek: Amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'a temaslarında bulunan üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 saat süren güvenlik toplantısının ardından açıklama yaparak, Adıyaman asayiş olayları konusunda birinci sırada olduğunu ve çok iyi noktalarda olduğunu söylemişti.
2020 ve 2021 yılları değerlendirmesinde de yapılan istatistik çalışmalarında başta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalarda geçtiğimiz yıl oranlara büyük düşüş yaşadığı gözlemlenmişti. 
"Amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum"
Kentte Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri tarafından suçları önleme amacıyla önleyici önlemlerde gösterilen çalışmaları taktirle izlediklerini belirten İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek,"İlimizin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve özellikle narkotik ekiplerinin zehir tacirlerine karşı gösterdikleri amansız mücadele için emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Adıyaman’a atandığı günden bu yana özellikle gençlerimizin zehirlenmemesi adına uyuşturucu ile mücadele başka olmak üzere ilimizin asayişini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için sergilediği başarılı çalışmalarla hem Adıyaman halkının, hem de emniyet teşkilatının büyük sevgisini kazanan, gece gündüz demeden bizzat ekipleri ile her türlü suç ve suçlu ile mücadelede, ekiplerine destek, moral ve taktik veren Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in çalışmalarını taktirle izliyoruz. Suç oluşmadan önce alınması gereken tedbirler konusunda da titizlikle çalışmalarını sürdüren teşkilatımızı, polislerimiz ve tüm kolluk kuvvetlerinin başarısı, şehrimizin başarısıdır."dedi.
"Trafik sorununu da hep birlikte kurallara uyarak çözelim diyoruz"
Son olarak vatandaşlara trafik kurallarına ve hatalı parklara dikkat etmeleri noktasında çağrıda bulunan Akbilek, konuşmasını söyle sürdürdü:
"Ayrıca ilimizin trafik sorunun çözümü konusunda gösterdiği hassasiyete karşılık hemşehrilerinizden de hatalı park konusunda trafik ekiplerimize yardımcı olmaları için buradan onlara da sesleniyoruz. Bu kentin trafik sorununu da hep birlikte kurallara uyarak çözelim diyoruz. Bizler bu üstün gayretlerinden dolayı tüm teşkilatla gurur duyuyoruz. İl Emniyet Müdürümüz suça ve suçluya karşı sıfır tavizle yoluna devam ediyor. Böylece bizlerde kendimizi ve sürekli sokaklarda oyun oynayan çocuklarımızı ve gençlerinizi de güvende hissediyoruz. Adıyaman’da görev yapan basın mensupları ve halkımız adına Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ve ekiplerini tebrik ediyoruz.”

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.02.2022 23:51
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