Hukukçular Derneği Başkanı Işık sınır ötesi operasyonunu değerlendirdi

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık,"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK/YPG’ye karşı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirmiş olduğu PENÇE-KILIÇ hava harekâtı meşru müdafaa ve terörizm ile mücadele hakkına dayanmaktadır."dedi.

Savaş ise uluslararası hukuka göre devletlerarası yapılan silahlı çatışma olduğunu ifade eden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yapılan sınır ötesi harekatlar uluslararası hukuka göre savaş değil, meşru müdafaa ve terörizm ile mücadele hakkına dayanmaktadır. Savaş ise uluslararası hukuka göre devletlerarası yapılan silahlı çatışmalardır. Bu sebeple uzun yıllardır ülkemize yönelik gerçekleştirdikleri terör saldırıları neticesinde binlerce askerimizin ve masum vatandaşlarımızın şehit olmasına sebep olan terör örgütlerine yönelik yapılan meşru operasyonlar hakkında yapılan bu tarz açıklamalar hak, hukuk, adalet anlayışından, insani ve vicdani değerlerden uzaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği amacıyla gerçekleştirilen operasyonların kararlılıkla devam etmesini temenni ederken, başta Taksim’de, Gaziantep’te olmak üzere bu zamana kadar PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tüm saldırılarda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz"