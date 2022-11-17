Hayvan Pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması - Videolu Haber

Geçtiğimiz günlerde bir kedinin kuduz çıkmasından dolayı iki mahallenin karantinaya alındığını açıklayan Adıyaman Belediyesi, şimdi de canlı hayvan pazarında görülen 'Şap Hastalığı' nedeniyle temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Bahçecik Mahallesi'nde yer alan Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarı'ndaki 4 hayvanda tespit edilen şap hastalığı dolayısıyla kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak hayvan pazarında karantina süreci başlattı. 400 küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu alana hayvanların giriş ve çıkışları 21 gün süreyle yasaklandı.

Karantina sürecinin hemen ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan pazarında temizlik çalışması, Veteriner Müdürlüğü tarafından da ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

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