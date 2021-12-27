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Hayvan hastanesi ve bakım evi projesi hızla ilerliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte, yaklaşık 50 dönümlük alan üzerine yapılacak olan hayvan hastanesi ve geçici hayvan barınağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:18
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Hayvan hastanesi ve bakım evi projesi hızla ilerliyor

Adıyaman’a çağ atlatacak her projelerin altında imzası olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şimdi de sokak canlılarının hayatına dokunacak önemli bir çalışmanın startını verdi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İndere mevkiinde yer tahsisi gerçekleştirilen yaklaşık 50 dönümlük alan üzerine yapılması için çalışmalarına başlanan Hayvan Hastanesi ile Geçici Hayvan Barınağı inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sokak canlılarına yönelik çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti. İncelemeler sırasında sorumlulardan proje hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı açıklamada, "AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ile AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ile birlikte İndere Mevkiinde yaklaşık 50 dönümlük orman alanı içerisinde yapılacak olan, sokak hayvanlarının da daha rahat bir şekilde doğal yaşamlarını sürdürebileceği Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi inşaat alanında incelemelerde bulunup, sorumlulardan bilgi aldık. Sokak hayvanlarının doğal yaşam haklarına saygı duyarak onlara en iyi şartlarda bakım ve barınma imkanı sunmak bizim asli görevlerimizden bir tanesi" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise çalışmalarına başlanan eserin önemine dikkat çekerek, Başkan Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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