Havuzda mahsur kalan kurt kurtarıldı - Videolu Haber

Bölükyayla Beldesi'ne bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında bulunan Türkiye Petrollerine ait Matpit Havuzuna gece geç saatlerde gelen kurt, suya indi. Sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kurdu bulunduğu yerden kurtararak doğaya bıraktı.

Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, “Beldemiz hudutları dâhilinde bulunan Boğazkaya köyünde Türkiye Petrollerinin sondaj yaptığı 3 nolu kulesine ait Matpit havuzuna Kurt düştüğü fark edilmiştir. Belediye Başkanlığımızı arayarak durumu bildiren vatandaşın sesine kulak veren belediye personelimiz hemen harekete geçerek olay yerine acilen intikal edilmiştir. Söz konusu havuz yaklaşık 500 metrekare olup, su geçirilmez bir naylonla suyun zemini kaplanmıştır. Oysaki Türkiye Petrolleri tarafından havuzun etrafı komple 2 metre yükseklikte tel kafesiyle tedbir amaçlı önlem alınmıştır. Muhtemelen Kurt susamış ve su içmek için tel kafesin altından toprağı eşerek içeri girmeyi başarmıştır. Ancak havuz altı naylonla kapladığından, zeminin kaygan oluşu Kurt’un çıkmasına engel olmuştur. Belediye personelimiz tarafından kendi imkanlarıyla Kurt’a zarar vermeden sağlıklı bir şekilde anılan havuzdan çıkarılarak doğaya tekrar özgürlüğüne bırakılmıştır. Olayı bizlere bildiren duyarlı vatandaşlarımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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