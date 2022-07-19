Harikases’ten Gazeteci Çeliker’e ziyaret

Gazeteci Mustafa Çeliker’e son çıkan albümünü tanıtan Harikases, "Memleketimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarının duyurulmasında gerek yazılı gerekse görsel olarak hizmet veren tüm gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Memleketimizin gelişmesi adına ve aynı zamanda da kamu hizmeti veren gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman İGC Başkan vekili Mustafa Çeliker, ise şunları söyledi:

"Yüzbinlerin sevgilisi haline gelen hemşerimiz ünlü ses sanatçısı İbrahim Harikases’e ziyaretten dolayı teşekkür ediyor, çıkardığı son albümünün dinleyicisinin ve alkışının bol olmasını diliyorum"