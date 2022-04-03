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Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı ile birlikte halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalarda gıda satışı yapan işyerlerine yönelik kapsamlı denetimlerini artırdı.

03 Nisan 2022 Pazar 11:43
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Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, “Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan Ayı ile birlikte yoğunlaştırdı. 
Halk sağlığını korumaya yönelik gıda satışı yapan işyerlerine yönelik artırılan denetimlerde hijyen, gramaj ve temizlik kontrolleri yapılıyor. Pide fırını, unlu mamül, pastane ve tatlı siparişi alan işletmelerde denetimlerini yürüten ekipler, denetimler sırasında işyeri açma ruhsatı kontrollerini de gerçekleştiriyor.
Periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini gıda ürünlerinin sağlıklı ve temiz koşullarda vatandaşlara ulaşması için Ramazan ayında özellikle gıda satışı yapan işletmelerde yoğunlaştıracak olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelecek olan şikayetleri de değerlendirecek.
Zabıta ekipleri, vatandaşların halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda taleplerini 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine bildirmelerini istedi.

 

Kaynak: PHA
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