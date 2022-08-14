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Halil Aydın: Turuş’da bu yıl topraklarımızda verim alamadık

Turuş-Der Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Aydın, yapılan hasatlar hakkında değerlendirmede bulunurken, bu yıl istenilen oranda verim alamadıklarını belirtti.

14 Ağustos 2022 Pazar 10:10
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Halil Aydın: Turuş’da bu yıl topraklarımızda verim alamadık

Bu yıl düzensiz yağışlardan ötürü hasat zamanı verim düştüğünü belirten Turuş-Der Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Aydın, eskiden dönüm başına 500-600 kilo buğday aldıkları tarlada bu yıl 200 kilograma düştüğünü açıkladı.
Köyde 4 bin küçükbaş hayvan varken şuan 400 civarı ancak küçük hayvan bulunduğunu belirten Turuş-Der Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Aydın,"Bu yıl düzensiz yağışlardan dolayı Turuş ovasında verim baya bir düştü. Eskiden dönümüne 500-600 kilo buğday veren tarlalar bu yıl 200 kilo verdi. Önceki yıl yağmur yağmadığı için verim düşmüştü. Bu yılda düzensiz yağışlardan dolayı tarımdan bir şey alınmadı. Yani turuş ovasının kaderi yağmura kalmış. Yağmur düzenli olursa verim var yoksa verim yok. Bu durum karşısında artık sabrımız kalmadı. Yanı başımızda ki barajdan 170 km Harran ovasına, 320 km Mardin ovasına su gidiyor ancak 4 km dibinde olan Turuş ovası susuz, yağmurun kaderine terk edilmiş durumda. Harran ve Mardin tarlaları bu yıl dönümüne 600-700 kilo verdi. Biz buradan Adıyaman siyasetçilerine sesleniyoruz Bu bölgeye reva görülen bu durumdan dolayı vicdanları hiç mi sızlamıyor. Susuz tarımdan dolayı tarlara her yıl buğday ve arpa ekilmekte. Üst üste aynı ürün ekildiği için verim gittikçe düşmekte tarım yapılmayacak durumda Turuş ovası tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir bölge, tarım bittiği için haliyle de hayvancılıkta bitti. Eskiden köyde 4 bin küçükbaş hayvan varken şuan 400 civarı ancak küçük hayvan bulunmakta. Kendi tarlarında çalışması gereken bölge halkı hala mevsimlik işçi olarak uygun olmayan şartlarda başka bölgelere gidip çalışmaktadırlar."dedi.
Turuş ova halkı olarak siyasi tercihlerini bu dönem bilinçli olarak tercih edeceklerini aktaran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Verimli bir ova bu durumda olmaması gerekir. Tabiî ki siyaset bu durumu düzeltmesi gerekir. Eğer siyasetçiler Turuş ovasını kaderi ile baş başa bırakmışlarsa biz o siyasetçileri seçiyoruz. Bizde ova halkı olarak siyasi tercihlerimizi bu dönem bilinçli bir şekilde tercih edeceğiz. Bu yönlü, bölge halkı ile görüşmelerimiz var. Bu dönem kimse Turuş ovasının oylarını cepte keklik olarak görmesin. Kim Turuş ovası için projeler ile gelirse ve hayata geçirme sözü verirse o yönlü oylarımızı kullanacağız. Bu durumdan artık sıkılan, yorulan, tükenen bölge halkı olarak bizlerde artık bir an önce seçimlerin gelmesini istiyoruz."

 

Kaynak: PHA
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