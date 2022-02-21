Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Yönetiminden, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret eden Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Yusuf Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, misafirperverliğinden ötürü Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Yusuf Arslan, Başkan Kılınç'a vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman’ın bir huzur ve barış şehri olduğunu söyleyerek ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkür etti.