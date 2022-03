Güneydoğu'da ilk defa makineyle ceviz budaması yapıldı

İlçeye bağlı Çataltepe Köyü Kubilay Mezrası’nda 2 bin dekar alanda kurulu olan Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde mekanik ceviz budama makinesi ile budama yapıldı.

Budama çalışmasına Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve tarım danışmanları Ziraat Mühendisi Tarık Kubilay’a katıldı.

"Çünkü üretim tek başına yetmiyor"

Türkiye’nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’nin dışardan temin edildiğini ifade eden Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinde tarım danışmanlığı yapan Tarım Danışmanı İbrahim Balkal,"Bugün mekanik ceviz budama makinesi ile bu görmüş olduğumuz tek parça ceviz bahçesini buduyoruz. Büyük bahçelerde elle budama yapma çok zaman aldığından dolayı aynı zamanda işçilik maliyetleri de yüksek oluyor. Dünya genelindeki modern ceviz bahçelerinde kullanılan bu sistemi kendi bahçelerimizde de kullanmaya başladık. Böylece ceviz sektöründeki rakiplerimizle yarışır duruma gelmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra girdi maliyetlerini düşürmek adına mekanik budama makineleri ile budama yapmaktayız. Çünkü üretim tek başına yetmiyor. Üretimdeki girdi maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Biz bu bahçede aylarca 2 dekarlık alanda budama yaparken, bu tip mekanik budama makineleri ile 5 günlük gibi kısa bir sürede budamayı bitirmekteyiz. Böylece işçilik maliyetinde yüzde 90 gibi bir maliyet düşüşü yaparak aynı zamanda kaliteyi ve kalibreyi de yükseltmiş oluyoruz. En büyük hedefimiz ülkemizde yaklaşık yüzde 70’ye yakın olan ceviz açığını kapatmak ve aynı zamanda yurt dışına ihraç da yapmaktır. Yurt dışına ceviz ihracı yapabilmemiz için de bu tip kapama bahçelerinin ülkemizde sayılarının çoğalması gerekmektedir. İş adamlarımızın ve çiftçilerimizin cevize yatırım yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

"Bahçemizde şu an ilkbahar bakım ve budama işleri yapılmaktadır"

Dünyada ceviz bahçelerinde kullanılan en iyi teknolojilerden birinin bugün Adıyaman’ın Kahta ilçesinde de kullanıldığını ifade eden Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas,"Bu ceviz bahçemiz şu anda Türkiye’de 2 bin dekarlık alanda kurulması münasebetiyle en büyük bahçe olma ünvanını kazanmıştır. Bahçemizde şu an ilkbahar bakım ve budama işleri yapılmaktadır. Bu yıl bu bahçemizde ilk kez mekanik budama makinesi ile budama yapılmaktadır. Bu şu anda dünyada da kullanılan en iyi teknolojilerden biridir. Bahçe sahiplerimiz özellikle teknolojiden faydalanıp bahçe verimini arttırmak için büyük emek vermekteler. Bu kadar eğimli bir araziyi yüksek bir teknoloji ile işlemek gerçekten büyük bir özveri ve fedakarlık istiyor. Bahçe sahibimiz Tarık ve Ziya Kubilay kardeşler Adıyaman için büyük bir fedakarlık göstererek, böyle bir alana yatırım yapmışlar. Kendilerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bunu insan gücüyle yapmış olsaydık yaklaşık 45-50 gün sürerdi"

Bu tür teknolojileri uygulayarak daha uygun fiyata dünyadaki rakipleriyle yarışabilecek fiyatta, kalitede ve rekoltede ürün üretmeyi hedeflediklerini ifade eden ceviz bahçesi sahibi Ziraat Mühendisi Tarık Kubilay ise, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Bahçemiz 2011 yılında kuruldu. Şu an budama yapmaktayız. Yaptığımız budama işini mekanizasyon olarak yapmaktayız. Mekanizasyonla yaptığımız budama işlemi yaklaşık 10 gün civarında sürecektir. Biz bunu insan gücüyle yapmış olsaydık yaklaşık 45-50 gün sürerdi. Hem ciddi bir zaman kaybı hem bir ekonomik kayıp ve aynı zamanda da dünyadaki rakiplerimize maliyetlerimiz daha da artacağından pahalı ürün üretmiş olacaktık. Bahçemizde bu tür teknolojileri uygulayarak daha uygun fiyata dünyadaki rakiplerimizle yarışabilecek fiyatta, kalitede ve rekoltede ürün üretmekteyiz."