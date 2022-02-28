Güney Çevreyolu'nda çalışmalar hızla ilerliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, Yunus Emre Mahallesi'ndeki Millet Caddesi ile Sümerevler Mahallesi'ndeki Eski Besni Caddesini birbirine bağlamak için başlatılan Güney Çevreyolundaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, amaçlarının Adıyaman’daki alternatif yolları arttırarak şehrin gelişimine katkı sunmak olduğunu söyleyerek, "Güney Çevreyolu'nda sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp planladığımız diğer projelerimizle birlikte şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Kılınç daha sonra yol yapımında görev alan işçilerle ve çevre sakinleriyle sohbet edip, kolaylıklar diledi.