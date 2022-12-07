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Güne Bakış Gazetesi 19'uncu yılını kutluyor

Adıyaman’da yayın hayatını sürdüren Güne Bakış Gazetesi, 18 yılı geride bırakarak 19’uncu yılanı kutluyor.

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:33
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Güne Bakış Gazetesi 19'uncu yılını kutluyor

Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, "Her sabah okurlarımıza daha güzel haberler verme arzusuyla gazete çalışmalarına başlıyoruz. Üzücü haberler de kaçınılmaz oluyor ama bizim içimizden gelenler, okurlarımıza her gün, bir önceki günden daha güzel haber vermek geliyor. Keşke bu dileğimiz bir gerçek olsa"dedi.
Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, Güne Bakış Gazetesinin 19 yaşına basması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. 
Güne Bakış Gazetesi'nin 19'uncu yaşını kutlayan Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, yayınladığı mesajında, okurların yüzlerini güldürdüklerini ve sorunlara çare olmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:
"Güne Bakış Gazetemiz bugün 19 yaşına bastı. 18 yıl boyunca yaptığımız çok güzel haberler oldu, okurlarımızın yüzü güldü, sorununa çare olan haberlerimiz yer aldı, onların kulağı olduk duyduk, gözü olduk gördük, sesi olduk dile geldik. İstemediğimiz haberler de yaptık. Okurumuzu üzen, sıkıntılarına sıkıntı katan, dertlerini katlanarak arttıran haberlerdi bunlar. Bazen de şiddet haberlerini yayınlamak zorunda kaldık, kazalar, kavgalar, zehir tacirleri ve daha niceleri. Ama biz, en çok halkımızı mutlu eden haberlerle mutlu olduk ve her gün gazeteyi hazırlamaya başladığımızda bu niyetle çalışmaya başlıyoruz. Bu niyetimiz bazı gün kısmen gerçekleşiyor bazı gün ise yanından bile geçmiyor."
Konuşmasının devamında Yücekaya, şöyle sürdürdü:
"Gazete olarak çok zor günler geçirdiğimiz zamanlar oldu. Özellikle pandemi ve sonrasında yaşanan kriz, tüm sektörler gibi basın sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Buna rağmen, yayınımıza devam ettik, okurlarımıza en taze haber ve yorumları ulaştırmanın gayretinde olduk.” dedi.
Yücekaya,"Yayına başladığımız ilk gün ilke edindiğimiz vatandaş odaklı gazeteciliğimiz 18 yıldır tavizsiz yapmaya çalışıyoruz. Bugün de aynı şevkle, aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla ve aynı kriterlerle yolumuza devam ediyoruz. Okurlarımızla birlikte daha nice yıllara ulaşmak istiyoruz"
Gazeteye bugüne dek emeği geçenlere teşekkür de eden Mustafa Yücekaya,"18 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti, çok gazeteci burada yetişti, çok yazar arkadaşımız değerli fikirlerini paylaştı. Gazetemiz bazen okul oldu, yeni yeni yazar ve gazeteciler yetişti, bazen biz öğrendik, bazen bizden öğrendikleri oldu. O günden bu güne gazetemize emek veren dağıtıcısından baskıcısına, muhabirinden yazarına, dizgicisinden, çayımızı demleyen arkadaşımıza kadar hepsine yürekten teşekkür ediyor, tüm okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gazete varsa, sadece gazetede çalışanlarıyla değil, siz okurlarıyla vardır. Desteğiniz sürdüğü müddetçe bu gazete sizin sesiniz olmayı sürdürecektir." Şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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