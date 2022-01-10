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Gönen’in '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:41
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Gönen’in '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında,"10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanun ile yürürlüğe girerek, Basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günde değerli basın mensuplarımızın sevinç ve gururunu gönülden paylaşıyorum. Milli ve manevi değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Yerel basınımız İlimizdeki yürütülen hizmetler hakkında halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımız ile devlet arasında bir köprü olmakta, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yönüyle basın mensuplarımızın ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağına inancım sonsuzdur. Bu yönüyle doğru haberi kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri her daim yol gösterici olmaktadır. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin, halkımıza doğru haberi, en kısa sürede ulaştıran Basın Camiamızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” İfadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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