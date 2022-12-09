Gömükan Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Adıyaman ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Adıyaman Gömükan Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca,"Çalışmaları devam eden Adıyaman Gömükan Barajı tamamlandığında, barajda depolanacak su ile 72 bin 930 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını"söyledi.

‘Baraj ulaşım yoluna ait imalatların ve gövde sıyırma kazılarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Akca,"Gövde dolgusu devam etmektedir. Temelden yüksekliği 80,50 metre ve su depolama kapasitesi 57,46 milyon m³ olan Adıyaman Gömükan Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 182 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir." dedi.