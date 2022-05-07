Gölbaşı'nda 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Trafik Haftası" etkinliği "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" , "Bir Hareketine Bakar Hayat" , "Kemerinle Yol Ver Hayata" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" sloganları öncülüğünde başladı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipler tarafından sürücülere vatandaşlara, hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken telefonla konuşulmaması ve alkollü araç kullanılmaması konuları içeren broşürler dağıtıldı.