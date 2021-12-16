Gölbaşı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından caddeler ve sokaklar köşe bucak temizlenirken, mahalle yolları da köpüklü suyla yıkandı.

Gölbaşı Belediyesi’nin vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamaları için temizliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Temizlikle ilgili, çevre ile ilgili muazzam bir seferberlik başlattık. Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde Gölbaşı’nı daha temiz ve sağlıklı bir metropol ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda pırıl pırıl bir Gölbaşı için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Arkadaşlarımız bu konuda canla başla çalışıyor. Ekipler yapmış oldukları temizlik çalışmaları kapsamında ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor. İlçemiz merkezinde ve mahallelerinde çalışmalar devam ederken yeşil alanlar yabani otlardan temizlenerek, görsel bakımdan daha iyi hale getiriliyor. Mahallelerimizde ibadethaneler, muhtarlıklar, park ve bahçeler gibi vatandaşlarımızın sık bulunduğu mevkilerde, temizlik ve bakım çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüren ekiplerimiz süpürme, yıkama ve mıntıka temizliği ve genel temizlik yaparak halkımızın kullanımına sunuyor." dedi.