Gölbaşı'nda SYDV'nin mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Gölbaşı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen seçim ve toplantıya, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla kurum amirleri tarafından katılımcılara verilen brifing verildi.

Kaymakam Ayrancı’nın konuşmasın ardından Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantının ardından "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti" ile ilgili yapılan seçimde ise yapılan oylamalar neticesinde 2022 yılı için mütevelli heyette olacak isimler Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili ve Fatih Mahallesi Muhtarı Behzat Ersaran olarak belirlendi.