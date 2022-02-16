Gölbaşı'nda servis araçları denetlendi

Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında Gölbaşı İlçe Bölge Trafik ekipleri ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsul ve taşımadan sorumlu Recep Görmemiş katıldı.

Polis ekipleri Çatalağaç, Belören, Balkar güzergahından öğrenci taşıyan servis araçlarının denetimini yaparken ekipler tarafından evrak kontrolü, emniyet kemeri, taşıma belgesi kontrolü ile hijyen konuları hakkında denetim yaptı.

Denetimler esnasında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsul,"Taşıma kapsamındaki öğrencilerimizin güvenli bir şekilde evlerinden teslim alınarak okula bırakılması, aynı şekilde okuldan alınarak ailelerine teslim edilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz. Eğitim, sadece okulu ve öğretmeni ilgilendiren bir süreç değildir. Evde ebeveynler, okulda öğretmenler ve serviste de şoför amcalar eğitimin önemli bir parçasıdır. Bu yüzden okul servisleri ve servis şoförlerinin denetimine ara vermeden devam edeceğiz." dedi.