Gölbaşı’nda öğrenciler cami ziyaret etti ezan okudu

Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Engelli öğrenciler Guraba Cami’sini ziyaret ederek Din Görevlilerinin haftasını kutladılar.

Diyanet İşleri Gölbaşı İlçe Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçük ve Din Hizmetleri Uzmanı Zülkif Çetindağ ve Engelli Koordinatörü Ali Aslan öğrencilere eşlik etti. Gölbaşı Özel Gökkuşağı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Ltd Şti Kurucusu Zeynel Ağgedik, “Gökkuşağı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri ve öğrencilerinin haftanın önemi dolayısıyla Guraba Camini ziyaret ettik. Cami ziyaretinde ezan okumak isten öğrencimiz Sait Kahramanoğlu, okuduğu ezanla da orda bulunan herkesi duygulandırdı.Programa katılan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

​Diyanet İşleri Gölbaşı İlçe Müdürlüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.