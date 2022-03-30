Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı

Hükümet Konağı önü Turan Özdemir Caddesi üzerinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı Orman İşletme Şefliği katkılarıyla "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası" etkinlikleri kapsamında Antep Fıstığı, Badem, Fıstık Çamı, Servi ve Sedir fidelerinden oluşan 2 bin fidanın vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

Malatya yolu üzeri Soğucak mevkinde, İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlen fidan dikim etkinliğinde "Servi, Sedir ve Fıstık Çamı" fidelerinden oluşan 800 fidan toprakla buluştu.