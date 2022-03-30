Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.226,52
ALTIN
911,72
DOLAR
14,67
STERLİN
19,33
EURO
16,38

Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlamaları nedeniyle fidan dağıtımı yapıldı.

30 Mart 2022 Çarşamba 16:16
3 Okunma
Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı

Hükümet Konağı önü Turan Özdemir Caddesi üzerinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Gölbaşı Orman İşletme Şefliği katkılarıyla "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası" etkinlikleri kapsamında Antep Fıstığı, Badem, Fıstık Çamı, Servi ve Sedir fidelerinden oluşan 2 bin fidanın vatandaşlara dağıtımı yapıldı. 
Malatya yolu üzeri Soğucak mevkinde, İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlen fidan dikim etkinliğinde "Servi, Sedir ve Fıstık Çamı" fidelerinden oluşan 800 fidan toprakla buluştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle istişarelerde bulundu
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle istişarelerde bulundu
Polat, Denetleme kuruluna seçildi
Polat, Denetleme kuruluna seçildi
Güneydoğu'da ilk defa makineyle ceviz budaması yapıldı
Güneydoğu'da ilk defa makineyle ceviz budaması yapıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzağı dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzağı dağıtıldı
Ucuz Takipçi Satın Al: Sosyal Evin
Ucuz Takipçi Satın Al: Sosyal Evin
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim
Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim
Adıyaman'da avlanma yasağı başlıyor
Adıyaman'da avlanma yasağı başlıyor
Yazar Irmak Suna Binici 17. Ankara Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşuyor
Yazar Irmak Suna Binici 17. Ankara Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşuyor
Servislere sıkı denetim
Servislere sıkı denetim
Başkan Kılınç'tan, Karapınar Mahallesi esnafına ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Karapınar Mahallesi esnafına ziyaret
Deprem simülasyon Tırı öğrenciler için sallandı - Videolu Haber
Deprem simülasyon Tırı öğrenciler için sallandı - Videolu Haber
Down sendromlu öğrencilerden kurum amirlerine ziyaret
Down sendromlu öğrencilerden kurum amirlerine ziyaret
Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi
Üniversite öğrencileri asfalt plentini inceledi
Parklarda ilkbahar hazırlığı
Parklarda ilkbahar hazırlığı
Başkan Kılınç, Hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmıyor
Başkan Kılınç, Hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmıyor
Başkan Kılınç, Vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Kılınç, Vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
8 İlde su ve katı atık altyapıları güçlendirme projesine 266 milyonluk bütçe ayrıldı
8 İlde su ve katı atık altyapıları güçlendirme projesine 266 milyonluk bütçe ayrıldı
İstanbul’daki Adıyamanlı eğitimciler, Adıyamanlılar Vakfı’nda buluştu
İstanbul’daki Adıyamanlı eğitimciler, Adıyamanlılar Vakfı’nda buluştu
Kahta’da Çanakkale Şehitleri üzüm hoşafı ile anıldı
Kahta’da Çanakkale Şehitleri üzüm hoşafı ile anıldı
Çanakkale kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu
Çanakkale kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu
Vali Mahmut Çuhadar ve İl Protokolü'nden şehit ve gaziler derneğine ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar ve İl Protokolü'nden şehit ve gaziler derneğine ziyaret
Kahta’da Çanakkale Zaferi ve Şehitler anıldı
Kahta’da Çanakkale Zaferi ve Şehitler anıldı
Çelik’in '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı
Çelik’in '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim