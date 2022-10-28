Gölbaşı’nda Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Düzenlenen programda Gölbaşı Kaymakamlığı çelengini Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanlığı çelengini Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım sundu.
Çelenk sunmadan sonra saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okundu.Programda İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Tuluy, Atatürk ve Cumhuriyet isimli şiiri okudu.
Hükümet Konağı bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Başhekim Mehmet Emin Aydın, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.Kaynak: PHA