Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzağı dağıtıldı

Beleren beldesinde "Antep Fıstığında Verim ve Kalite Artışı Sağlanması Projesi" kapsamında feromon tuzak dağıtım programına İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan ile çiftçiler katıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi finansman desteği ile "Antep Fıstığında Verim ve Kalite Artışı Sağlanması Projesi" kapsamında dal güvesi (Kermania pistacella) zararlısı ile biyoteknik mücadelede kullanılan 300 adet feromon tuzak dağıtıldı.

Dağıtımın ardından çiftçilere tuzakların kurulma yöntemi ve faydaları anlatıldı. Yetkililer ise proje kapsamında tuzak dağıtımın devam edeceğini söyledi.