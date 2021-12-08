Gölbaşı'nda çiftçilere 20 bin hurma fidanı dağıtıldı

İlçeye bağlı Çelik Köyünde Adıyaman'da çiftçilere "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve çiftçiler katıldı.

Düzenlenen programda çiftçilere 20 bin fidan dağıtımı yapıldı. Fidan dağıtımında konuşan Kaymakam Ayrancı, çiftçilerin ve üretenlerin herzaman yanında olduklarını belirterek desteklerin süreceğini söyledi.