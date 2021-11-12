Gölbaşı’nda 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması - Videolu Haber

Gölbaşı-Malatya karayolunda yer alan uygulama noktasında Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, sürücülere broşür dağıtarak, uyarılarda bulundu.

Uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Ayrancı, “Bu konuda vatandaşlarımızı trafik kuralları yönünden dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu konuda farkındalık yaratarak sürücülerimizin daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Uygulama noktalarında güvenlik güçlerimiz bu konuda sürücülerimize 'Bir Hareketine Bakar Hayat’ konusunda bilgiler vereceklerdir” dedi.

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