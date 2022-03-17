Gölbaşı'nda balık ağları imha edildi

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yasa dışı avlanmanın önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürürken ilçede Gölbaşı gölleri Tabiat Parkı'nda yasa dışı avlanma için bırakılan 1500 metre uzunluğundaki ağ olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından tespit edilen ağlar tekneler yardımıyla sudan çıkartılarak ağlara takılan balıklar tekrardan suya bırakılırken 1500 metre uzunluğundaki ağlar ise yakılar imha edildi. Ekipler, avcıları uyararak, yavrulama zamanında avlanmanın yasak olduğunu ve denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.