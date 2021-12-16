Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları sürüyor

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini bildirdi.

Kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını ve daha moderne bir görünüme kavuşturmak için uzun ağaç dallarını ekipler tarafından budandığını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Ekiplerimiz tarafından uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını önlemek aynı zamanda ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ekiplerin budama çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Hem ilçemizin daha modern hale gelmesi hemde aksaklık yaşanmaması adına ekiplerimiz aralıksız olarak sahada çalışmalarını sürdürüyor."dedi.