Gölbaşı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Gölbaşı İlçe Stadyumunda yapılan kutlama saygı duruşunun yapılıp İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı’nın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, konuşmasında, “Türk milleti, bugünlere nasıl gelindiğini asla unutmayacak, şanlı tarihine, milli benliğine sahip çıkacak, çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde yürümeye devam edecektir. “dedi.

Konuşmalardan sonra tören geçişi yapılıp, okulların düzenlemiş oldukları çeşitli gösteriler sunuldu.Program sununda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.