Gölbaşı Güncel Gazetesi yönetiminden Yaman Medya Gruba ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uzun yıllardır ilçenin gelişimi noktasında yayın hayatını sürdüren Recep ve Hülya Sarkan, Yaman Medya Grup bünyesinde bulunan bölgesel olarak okuyucularına haber ulaştıran Perre Haber Ajansı Haber Müdürü Mahir Alan'ı ziyaret ederek, basındaki gelişmeler hakkında istişarede bulundular.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Alan, Gölbaşı ilçesinin en köklü gazetelerinden biri olma özelliğini taşıyan Gölbaşı Güncel Gazetesi yönetimine teşekkür ederek, ilçenin gelişimi noktasında üstün gayretler ettiklerini belirterek yönetime ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Gölbaşı Güncel Gazetesi imtiyaz sahibi Recep Sarkan ise misafir perverliğinden dolayı Perre Haber Ajansı Haber Müdürü Mahir Alan'a teşekkür ederek, Perre Haber Ajansı’nın bölgede Adıyaman'ın amiral gemisi görevini üstlendiğini ve kentin tanıtım noktasında gür bir sesle katkı sunduğunu belirtti.