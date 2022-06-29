Gölbaşı Belediyesi 'Jelibon' dağıtımına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in konuk olduğu bir televizyon programında ifade ettiği Adıyaman’da iki kuyudan 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunduğunu ifade etmesinin ardından Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediyeye gelen misafirlerine jelibon ikram etmeye başladı.

Belediyeye gelen misafirlere jelibon ikram etmeye başladıklarını ifade eden Başkan Yıldırım,"Katıldığı bir televizyon programında Adıyaman’da iki kuyudan 6 milyar dolarlık Jelibon rezervi bulunduğunun müjdesini veren Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Melih Gökçek beyin açıklamasından sonra biz de Gölbaşı Belediyesi olarak gelen vatandaşlarımıza jelibon ikram etmeye başladık. Bazı vatandaşlarımız gerçekten böyle bir rezerv mi bulundu diye soruyor. Vatandaşlarımız bu durumdan oldukça memnun"dedi.