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GGF yönetimi Adıyaman’da önemli kararlar aldı - Videolu Haber

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya başkanlığında düzenlenen Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu olağan toplantısı Adıyaman’da yapıldı.

26 Eylül 2021 Pazar 17:29
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GGF yönetimi Adıyaman’da önemli kararlar aldı - Videolu Haber

Türkiye Petrolleri Cendere Konuk Evinde gerçekleşen ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya tarafından organize edilen toplantıya; AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekili Sayın Yakup Taş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı M.Hakan Karaaslan, DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Uğur Dündar, GGF Genel Başkanı Mehmet Çelik, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Teşkilat Başkanı Sefa Özdemir, Mardin, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman, Şırnak Gazeteciler Cemiyet Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu üyeleri ilk olarak kentin tarihi ve turistlik yerleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundular.

Daha sonra Türkiye Petrolleri Cendere Konuk Evinde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, “Bu organizasyonumuzda emeği olan, katkıları olan Belediye Başkanımıza, Rektör hocamıza ve il valimize huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Adıyaman’ımızın gerçekten kanaat önderi olan, gönüllerde yer edindiğine şahitlik ettiğimiz Ali Büyükşahin Dedenin vefat olayı oldu. Sayın Metiner Bey’in babasının Rahmet-i Rahman’a gittiğini duyduk. Ben bütün geçmişlerimizin, bu iki vefatın Cenab-ı Hak huzurunda yerlerinin cennet olmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum. Öncelikle federasyonumuzun yapacağı çalışmaların bölgemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Aydın’ın Ankara’daki etkisinden konfederasyonumuzun istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Aydın’dan sahadaki mensuplarımızın ve basın sektörümüzün sorunlarının çözümü noktasında kendilerinden beklentilerimiz olduğunu da buradan ifade edeyim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün katılımcılarımıza buraya kadar teşrif eden bütün konuklarımıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun çalışmalarının da hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

“Sosyal medyayla ilgili yasa, meclisin gündemine gelecek”

Ardından kürsüye gelen TGK Teşkilat Başkanı Özdemir, “Bakanlarımıza gidiyoruz, genel başkan yardımcılarına da gidiyoruz ama İletişim Başkanı’ndan randevu alıp sorunlarımızı iletmeyi başaramıyoruz. Geçmişte basından sorumlu başbakan yardımcısı oluyordu. Çözülen oluyordu, çözülmeyen oluyordu. Ama sorunların çözümü için gayret gösteriliyordu. Önümüzdeki günlerde sosyal medyayla ilgili yasa, meclisin gündemine gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da sıkça ifade ettiği için artık gerçekleşeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Kılınç ise, “Özellikle Zeki Başkanıma çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir organizasyon düzenlediği için. Dijitalleşme ile birlikte basın sektörünün sıkıntıları daha da arttı. Pandemi bu işin tuzu biberi oldu. Ama demokratik bir ülkede basın olmazsa olmaz. Bu toplantının ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, ise şunları söyledi: "Ev sahipliğinden dolayı Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya’ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Habercilik anlamında son dönemlerde sosyal medyayla birlikte yaygınlaşan geniş ama kontrolü gittikçe zorlaşan bir ağ var. Bunun hukuki anlamda çözümü için çalışmalarımız var. Ayrıca Ankara’da kapımız sizlere her zaman açık." 

 

 

Kaynak: PHA
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