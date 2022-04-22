GGC Başkanı Ay: çocuklar geleceğimizdir

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102.yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yarınların istikbale ulaştıracak olan çocuklarız sayesinde, geleceğe daha güvenle ve umutla bakabildiğimize ifade etti.

Ay, tıpkı geçmişte öğretildiği gibi, çocuklara, özgürlüğü, bağımsızlığı anlatıp, bilinçli nesiller yetiştirilmesi gerektiğini işaret ederek, Ulu Önder Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen ulusların çürümeye ve yok olmaya mahkum kalacağını vurguladı.

İbrahim Ay, mesajında, 23 Nisan 1920’nin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" parolasıyla, bağımsızlığı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan edildiği gün olduğunu da hatırlatarak,"Bu tarihi günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşu’nun 102.Yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.