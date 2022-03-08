Gerger’de minik öğreniciler 'Diyanet Cim' dergisi ile buluştu

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Gerger ilçe müftüsü Ali Macit,"Gerger Müftülüğü olarak bu projenin, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımlarından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladığı eğitim müfredatına destek olacağına, evlatlarımızın milli ve manevi kazanımlarına ve kültürel değerlerimizle tanışmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Milli ve manevi değerler eğitimin bütüncül olarak ele alınması ve kıymetli büyüklerimizin “Ağaç yaş iken eğilir” öz deyişinin hatırımızdan çıkarılmaması gerekiyor. Anaokullarına yönelik eğitim seferberliğinin finansal yönünü üstlenen eğitim gönüllülerine bu vesile ile şükranlarımı arz ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde İmkanlarımız elverdiği ölçüde Gerger’li evlatlarımızı her konuda desteklemeye devam edeceğiz"dedi.