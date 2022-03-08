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Gerger’de minik öğreniciler 'Diyanet Cim' dergisi ile buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki "Eğitimde İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Gerger ilçe Müftülüğü tarafından Anaokullarında eğitime devam eden 150 öğrenciye, 2021-2022 eğitim dönemi boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özellikle okul öncesi döneme yönelik yayınlanan ve "En Yeni Çocuk Dergisi" ödülüne layık görülen "Diyanet Cim" dergisi aboneliği hediye edildi.

08 Mart 2022 Salı 15:43
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Gerger’de minik öğreniciler 'Diyanet Cim' dergisi ile buluştu

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Gerger ilçe müftüsü Ali Macit,"Gerger Müftülüğü olarak bu projenin, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımlarından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığımızın uyguladığı eğitim müfredatına destek olacağına, evlatlarımızın milli ve manevi kazanımlarına ve kültürel değerlerimizle tanışmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Milli ve manevi değerler eğitimin bütüncül olarak ele alınması ve kıymetli büyüklerimizin “Ağaç yaş iken eğilir” öz deyişinin hatırımızdan çıkarılmaması gerekiyor. Anaokullarına yönelik eğitim seferberliğinin finansal yönünü üstlenen eğitim gönüllülerine bu vesile ile şükranlarımı arz ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde İmkanlarımız elverdiği ölçüde Gerger’li evlatlarımızı her konuda desteklemeye devam edeceğiz"dedi.

Kaynak: PHA
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