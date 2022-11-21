Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı

Adıyaman’ın Palanlı köyünde yürüyüşüne katılan lider ve gönüllü gençler, yaptıkları yürüyüş sonrasında burada çevre temizliği gerçekleştirdi. Ormanlık alanı temizleyen gençleri gören vatandaşlar, gençlere teşekkür etti. Gençler yaptıkları temizlik sonrasında köy halkı ile bir araya geldi.