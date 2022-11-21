Adıyaman’ın Palanlı köyünde yürüyüşüne katılan lider ve gönüllü gençler, yaptıkları yürüyüş sonrasında burada çevre temizliği gerçekleştirdi. Ormanlık alanı temizleyen gençleri gören vatandaşlar, gençlere teşekkür etti. Gençler yaptıkları temizlik sonrasında köy halkı ile bir araya geldi.Kaynak: PHA
Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı
Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli lider ve gönüllü gençler, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü sonrasında çevre temizliği yaptı.
21 Kasım 2022 Pazartesi 16:43
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