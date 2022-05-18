Gençlerle Buluşan Başkan Kılınç önce gençlik dedi - Videolu Haber

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Önce Gençlik' başlıklı kariyer günleri programına konuk olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek tavsiyelerde bulundu.

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürleri, öğretmenler ve ildeki çeşitli liselerde okuyan öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aşcı, 2 buçuk aydır görev yaptığı Adıyaman'da Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'tan büyük destek gördüklerini ifade ederek, "Eğitime ve öğrencilerimize çok önem veren sayın başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra sahneye davet edilen Başkan Kılınç ise katılımcıları selamladıktan sonra yaptığı konuşmada, başarıya giden yolda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Başkan Kılınç, "Bugün sizin gibi pırıl pırıl gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Daha kalkınmış ve yaşam standardı yüksek bir Türkiye için çok okuyun ve ideallerinizden asla vazgeçmeyin. Bugün dünya coğrafyasına baktığımızda petrol zengini olan ülkelerde değil, bilimle ilgilenen ülkelerde refah seviyesinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak son yıllarda bu bilinçle hareket ederek bilime çok önem vermeye başladık. Yerli savunma sanayimizin gelişmesi bunun için önemli bir kanıt. İnşallah sizin gibi geleceği aydınlık gençlerimiz ile ülkemiz daha da güzel noktalara ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Kıınç konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın Beleidye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a takdim ettiği hediye ve sonrasındaki toplu özçekim ile sona erdi.

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