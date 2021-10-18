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Genç MÜSİAD’da Mustafa Yılmaz dönemi başladı

Genç MÜSİAD Adıyaman 3. olağan genel kurulunda Nurullah Mustafa Yılmaz bayrağı, Mehmet Torunoğlu'dan devir aldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:09
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Genç MÜSİAD’da Mustafa Yılmaz dönemi başladı

Adıyaman Genç MÜSİAD il Başkanlığında 3. olağan kongresi sonrası Eğitimci Mühendis N. Mustafa Yılmaz başkanlığa seçildi. 

Adıyaman Garden Otelde gerçekleşen kongreye, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal, MÜSİAD Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sait Göksu, İl Müftümüz Mehmet Taşcı, İş Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar, Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Orhan Nacar, Şanlıurfa Şube Başkanı Ramazan Şerif Uma, iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Diyanet-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Emin Çil’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Genç eski MÜSİAD Başkanı Mehmet Torunoğlu, açış konuşmasıyla başladı.

MÜSİAD’ın kocaman bir aile olduğunu belirten Torunoğlu, “Bundan 6 yıl önce çıktığımız bu yolda kocaman bir aile olarak devam ediyoruz. Vatanına milletine bağlı, yüreği memleket sevdasıyla yanıp tutuşan, yüksek ahlak ve yüksek teknoloji sloganını kendisine şiar edinmiş genç MÜSİAD ailesi, bugün her biri kendi sektöründe parmakla gösterilen, ticaret ahlakını benimsemiş binlerce üyesiyle Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor” dedi.

“Eninde sonunda emaneti sahibine geri vereceğiz”

Ardından söz alan Genç MÜSİAD Başkanı Nurullah Mustafa Yılmaz ise, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, eski dönem başkanı Mehmet Torunoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 

Yılmaz, açıklamasında; “ Hafızamızda sürekli yenilenmesi gereken en önemli ideal yüksek ahlaktır. Temellerini Kur’an’dan alan Allah’ın kelamından alan dosdoğru insan olmaktır.   Bu şuurla şunu biliyor ve inanıyoruz ki, bu hayat bize verilen bir emanettir. Eninde sonunda emaneti sahibine geri vereceğiz. Emanet bizde iken yapmamız gereken tek şey insanlığa faydalı işlerde bulunmaktır.  Bu işlerin başında da mutlaka iktisadi yapı gelmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz şu zor zamanlarda ülkemizin gücüne güç katabilme adına biz gençler daha çok yüksek ahlak, daha çok ileri teknoloji, daha çok birliktelik, daha çok çalışma diyerek üzerimize düşeni yapmamız gerekmektedir. Bunu bu bayrak altında yaşayan her bir genç ve birey bir görev sorumluluğu bilinci ile elini taşın altına koyması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ardından MÜSİAD Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sait Göksu da, Genç MÜSAİD’ın geçmiş süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, bayrağı devir alan Mustafa Yılmaz’a hayırlı olmasını temenni etti. 

“Yeni dönemden beklentilerimiz var”

Daha sonra kürsüye gelen Ardından Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, bayrak yarışının önemine değinerek, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı alan kişinin bayrağı daha ileriye götüreceği kanısındayım. Bu dönemin de başarılı geçeceğine inanıyorum. Her genel kurul bizler için bir bayram havası niteliğindedir. Kendimizi mutlaka yenilememiz gerekiyor. Yenilikçi olmazsak kayboluruz.  Yeni dönemden beklentilerimiz var. Modern dünya ile şehrimiz arasında köprü olmamız gerekiyor. Yatırımlara, eğitime yansıtmamız gerekiyor. Somut çıktılara eğilen bir teşkilat olmalıyız. Sadece üye ziyareti, kurum ziyaretleriyle oluşan bir yapıda olmamamız gerekiyor. Yenilikleri takip eden bir yapı olacağız” dedi. 

Programda Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Genç MÜSİAD üyelerine çağrıda bulunarak proje konusunda ortak hareket etmek istediklerini belirtti. Başkan Kılınç, “Dünya değişiyor. Sürekli pedal çevirmeliyiz. Her alanda güçlü olmalıyız. O yüzden misyonumuz çok ağır. Rol modellere ihtiyaçlarımız var. Bu ülkede bu potansiyel var” diye konuştu.

Son olarak konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’da, Genç MÜSAİD’ın yeni başkanına başarılar dileyerek, “İktisadi gelişme milletlerin olmazsa olmazıdır. İktisat gelişmeden bir memleket hakkettiği saygın camia arasında yerini alamaz. Bunun yanında milli ve manevi değerlere sahip çıkılması da bir o kadar önemlidir.  Biz devletin üzerinden nasıl yük alırızı düşünmemiz lazım. Biz bu memleket için ne yapabilriizi düşünmemiz lazım. Biz bu gençlik için daha fazla ne yapabilirizi düşünmemiz lazım. İlimiz genç nüfusa sahip ve iş gücü var. Bizim projeye ve girişimciye ihtiyacımız var” değrlendirmesinde bulundu.

Program, eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketlerin verilmesi, yeni üyelerin rozetlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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