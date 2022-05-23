Genç Memur-Sen İl Temsilciliğine Muhammet Tepe getirildi

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Bakanı Ali Deniz Genç Memur Sen teşkilatı için daha hızlı, daha dinamik ve teşkilatın kılcal damarlarına nüfuz edebilecek bir yönetim anlayışı istedikleri için böyle bir görev değişimini ihtiyaç olarak gördüklerini söyledi.

Bilgi edinmeye, fikir alış verişine açık, iç derinliği olan, ahlaki değerlere sahip, nitelikli ve liyakatli bir kamu çalışanı topluluğunun ortaya çıkmasını sağlamak için Genç Memur Sen teşkilatının hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Ali Deniz, “ Muhammet Tepe başkanımız bugün itibariyle bu ağı sorumluluğu omuzlayarak, yenilikçi ve yönetişim anlayışını benimsemiş yeni yönetim kurulu ile başarılı çalışmalara imza atacaktır. Sevgili başkanımız Muhammet Tepe’ye çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Genç Memur Sen Başkanı Muhammet Tepe ise verilen görevin sorumluluğunun kendisine tevdi edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “genç kamu çalışanları için sağlıklı bir iş hayatının teşekkülüne, insanlığın, ülkemizin ve toplumumuzun daha mutlu, güçlü ve muteber bir düzeye yükselmesine katkı sağlamak için gayret sarf edeceğiz” dedi.

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların çalışmalarına katkılarda bulunacaklarını dile getiren Muhammet Tepe “üyelerimizin kişisel gelişimleri için uygun koşul ve ortamların oluşmasını sağlayacak çalışmaları yürüteceğiz. Ekip çalışmasını ve kurumsallaşmayı önceleyerek gençliğin sosyal, kültürel, özlük, mali ve mesleki haklarını korumayı ve geliştirmeyi temel görevimiz olarak bileceğiz.” şeklinde konuştu.