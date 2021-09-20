‘Gazi’lere özel ziyaret

Vali Mahmut Çuhadar’la birlikte ziyaretlere, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi katıldı.

Kent protokolü ilk olarak; 2016 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Malul Gazi Polis Memuru Abdulvahap Tepe’yi, ardından 1996 yılında Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesi, Çukobirlik işletmesi karşısında bulunan emniyet müdürlüğü lojmanlarına düzenlenen terör saldırısında yaralanan Malul Sivil Gazi Mehmet Çelik’i, son olarak 26 Eylül 2016 tarihinde Mardin-Derik arasında PKK bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola döşenmiş olan EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Malul Gazi Uzman Çavuş Abdullah Kaya’yı ve ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, vatan uğruna canlarını siper eden gazilerle sohbet ederek yakın ilgili gösterdi.

Gazilerin çocuklarıyla sohbet eden oyuncak ve çeşitli hediyeler veren Vali Mahmut Çuhadar, vatanın her karış toprağına kanlarını akıtan ve Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin bu onurlu gününü kutlayıp, sağlıklı ve uzun ömürler dileklerinde bulundu.