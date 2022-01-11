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Gaziantep'te yüzde 50 oranındaki içme suyu indirimi başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te başlattığı indirim seferberliğini genişleterek dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılacak yüzde 50’lik su indirimine üniversite öğrencilerini de dahil etti.

11 Ocak 2022 Salı 11:11
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Gaziantep'te yüzde 50 oranındaki içme suyu indirimi başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Birleşimde GBB Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehirdeki dul, yetim, 65 yaş ve üstü, sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi kişiler için içme suyunda uygulanacak indirime üniversite öğrencilerinin de ekleneceğini açıkladı. 

Her şeyi merkezi yönetimden beklememek gerektiğini hatırlatan Başkan Şahin, Gaziantep Modeli ile sorunların çözümü için gayret edilmesi yönünde değerlendirmede bulundu. Şahin, “Bu bir duruş. Geçtiğimiz gün de su indiriminin yanı sıra inşaat sektörünün temsilcilerine destek olacak bir dizi indirimlerin sözünü vermiştik. Keza bunun içerisinde yine GASKİ’nin şantiye aboneliği için alınan ücretlerde yüzde 50’lik bir indirim yapacağımızı belirtmiştik.” dedi. 

Meclisin devamında söz alan GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan da, öğrencilere yapılan içme suyu indiriminin yanı sıra üniversiteye giderken kullanılan ulaşım ücretlerinin bir kısmını da Büyükşehir Belediyesi’nin karşılayacağını söyledi. Cihan, “Üniversite öğrencilerinin her ay düzenli olarak ulaşım kartlarına ödeme yapacağız.” diye konuştu. 

İçme suyunun önemi üzerine konuşan Şahin, gelecekte su savaşlarının meydana geleceğini söyledi. Petrol savaşlarının ne kadar can acıttığını anımsatan Şahin, “Su savaşları başlamadan önce kim suyunu iyi yönetirse o kazançlı çıkacak. Bu doğrultuda bölgenin en verimli içme suyu kaynakları arasında bulunan İslâhiye’deki ‘Kansız’ kaynak suyu için bir paketleme servisi yapacağız. Bu suyun satışını gerçekleştirecek biçimde organize olacağız.” ifadelerini kullandı. 

İslahiye’deki ‘Kansız’ kaynağının önemi üzerine konuşan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Osmaniye ile Gaziantep’in birleştiği noktada bölgenin en kaliteli sularından birisinin yattığına değindi. Kaynak suyu için İslahiye Belediyesi’yle iş birliği yapılacağını anlatarak suyun ayrıca enerjisinden de istifade edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: PHA
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