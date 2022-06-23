Gazetecilere 'intihar olaylarına medyanın yaklaşımı' semineri

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda yapılan seminere Adıyaman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. H. Mustafa Kutlu psikologlar ve gazeteciler katıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Psikolog Murat Arar ve Psikolog Ali Kuştepe, Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Abdulvahap Boybey tarafından intihar vakalarında gazetecilerin yaklaşımı ve yapılan haberler hakkında seminer verildi.

Psikolog Murat Arar, intihara teşebbüs ve intihar olaylarına medya mensuplarının nasıl yaklaştığı ve haberlerde önemli olan vurgulara değindi.

Psikolog Ali Kuştepe ise, intihar haberlerinde kurulacak olan cümlelerin seçici olması konusunda dikkat çekti.

Kaynak: PHA